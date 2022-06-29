الامارات | فريق الرماية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة ينهي معسكره التدريبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الرماية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة ينهي معسكره التدريبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة للرماية بالمباراة الودية التي أقيمت أخيراً بنادي الذيد بمشاركة صالحة آل علي، وياسمين تهلك، وشروق آل علي، وشمسة الظاهري، وجواهر المازمي، وعفراء عمر.

وقال نادي الشارقة الرياضي للمرأة إن المباريات الودية تأتي عقب ختام المعسكر الناجح الذي اختتم أخيراً بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأضاف أن النادي سعى من خلال المشاركة بالمباريات الودية والمعسكر إلى تنفيذ توصيات خبيرة الرماية النرويجية آنا جريث جيبسين التي استضافتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة شهر مايو الماضي بهدف تقييم المدربين والراميات والاطلاع على البرامج الفنية والإشراف على جداول التدريبات.

كما استهدفت المباريات والمعسكر الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وإعداد اللاعبات والتركيز على جميع النواحي الفنية والذهنية التي تتطلبها رياضة الرماية.

وشددت إدارية فريق الرماية سهيلة البلوشي على أهمية توقيت انعقاد المعسكر في هذه الفترة التي تشهد نهاية الموسم الرياضي وبداية موسم جديد من أجل الاستعداد الجيد والوقوف على أبرز الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز، بما ينعكس على أداء الراميات في مشاركتهن الرسمية بمختلف المحافل والبطولات المحلية والخارجية.

وقالت إن «الأجواء الإيجابية وتجمع اللاعبات والتناغم فيما بينهن أسهم في نجاح المعسكر والهدف من إقامته والخروج بالعديد من المكتسبات التي ستتضح خلال المشاركات المقبلة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة في مسيرة النادي للمنافسة على الألقاب والميداليات الملونة بجميع الاستحقاقات الرياضية».

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