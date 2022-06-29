الامارات | الفجيرة للفنون القتالية يطلق برنامج أجيال المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة للفنون القتالية يطلق برنامج أجيال المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الفجيرة للفنون القتالية البرنامج الصيفي أجيال المستقبل خلال الفترة من 17 يوليو إلى 12 أغسطس. ويحمل البرنامج أبعاداً اجتماعية وتربوية وترفيهية، عبر العديد من رياضات الفنون القتالية وهي الجودو والتايكوندو والمبارزة بجانب القوس والسهم والكاراتيه، بإشراف مدربين أكفاء من أصحاب الخبرة ويستهدف البرنامج المشاركين من الذكور والإناث من أعمار تسع إلى 17 سنة.

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