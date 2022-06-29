الامارات | الجزيرة الحمراء يقرر معسكراً داخلياً لمدة 30 يوماً استعداداً لدوري «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الحمراء يقرر معسكراً داخلياً لمدة 30 يوماً استعداداً لدوري «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد الجهاز الفني لنادي الجزيرة الحمراء الأول من يوليو المقبل موعداً للتجمع الرئيس للفريق الأول، من خلال إقامة معسكر تدريبي داخلي يستمر 30 يوماً، بقيادة المدرب الوطني معتز عبدالله تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وأكد رئيس اللجنة الرياضية، المشرف العام على الفريق حسن حمد الزعابي في تصريحات صحافية، أن المعسكر سيضم مجموعة كبيرة من اللاعبين القدامى والجدد بالإضافة إلى نخبة من اللاعبين المقيمين والأجانب وتم إعداد برنامج تدريبي مكثف، متمنياً أن يحقق المعسكر الأهداف المرجوة ليكون الفريق جاهزاً للمنافسة وتحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحات إدارة النادي ومحبيه.

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