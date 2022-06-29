الامارات | دبي تنظم 3 فعاليات ثلجية جديدة للسيدات في «صيفنا رياضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تنظم 3 فعاليات ثلجية جديدة للسيدات في «صيفنا رياضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دبي ثلاث فعاليات رياضية ثلجية جديدة مخصصة للسيدات ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مول الإمارات، خلال الفترة من الثاني من يوليو وحتى 31 أغسطس المقبلين، في قاعة سكي دبي، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي».

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان إن تلك الفاعليات تهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وسط أجواء باردة للمحافظة على نشاطهن خلال إجازة الصيف.

وأضاف البيان أن الفعاليات ستبدأ بـ«مخيم السيدات الثلجي» والذي يقام أسبوعياً على مدار خمسة أسابيع إلى ويتضمن المخيم العديد من الأنشطة والتدريبات الثلجية المخصصة للسيدات فقط من عمر 14 سنة فما فوق بإشراف مدربين محترفين، وسيتم تقديم تدريبات مختلفة على التزلج الحر والتزحلق على الألواح في قاعة سكي دبي الثلجية.

ويمكن المشاركة في المخيم من خلال التسجيل في موقع سكي دبي واختيار الفئة العمرية والبرنامج التدريبي المناسب.

وستكون الفعالية الثانية هي فعالية «يوغا الثلج» وتقام للعام الثاني على التوالي وتشمل تنظيم حصص مختلفة تقدمها معلمات يوغا محترفات، وتمثل تجربة فريدة من نوعها لممارسة رياضة اليوغا في درجة حرارة تصل إلى أربعة درجات تحت الصفر وسط الثلوج، فيما ستكون الفعالية الثالثة هي «المسير الثلجي» (سنو هايك) التي تقام للمرة الأولى داخل القاعات المغلقة، وستكون عبارة عن تسلق المسارات الثلجية المرتفعة في قاعة سكي دبي.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن خلال مؤتمر صحافي سابق عن برنامج الفعاليات الرياضية التي تتضمنها مبادرة «صيفنا رياضي» وتشمل 128 فعالية ضمن 33 لعبة رياضية متنوعة تقام في أكثر 94 مكاناً مختلفاً في دبي خلال الفترة من الأول من يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس.

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