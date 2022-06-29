شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الثلاثاء 28 / 6 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 28 / 6 / 2022 ثلاث مباريات من الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق غزل المحلة نظيره الإسماعيلى، بينما التقى المقاولون العرب البنك الاهلى، وفي الختام واجه الزمالك فريق سيراميكا.

الزمالك يهزم سيراميكا 3 / 2 وينجو من ريمونتادا مثيرة

حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.

المقاولون العرب يتعادل مع البنك الأهلى 1-1 فى الدورى

تعادل فريق البنك الأهلي مع نظيره أمام المقاولون العرب بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.