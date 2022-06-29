شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الأهلى و سموحة فى الدورى..و" القلاوى " يدير لقاء بيراميدز و إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح حكام مباريات الغد في الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

مباراة الاهلى و سموحة

يدير المباراة محمود البنا حكم ساحة و يعاونة كل من محمود أبو الرجال و يوسف البساطى و عمرو رمضان حكم رابع و على تقنية الفار عمرو الشناوى و محمد محمود لطفى .

مباراة بيراميدز و إنبى

يدير المباراة حمادة القلاوى حكم ساحة و يعاونة كل من محمود عبد السميع و إيهاب فخرى و محمود رشدى حكم رابع و على تقنية الفار السيد شعبان و هيثم الشريف .