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محمود البنا حكما لمباراة الأهلى و سموحة فى الدورى..و" القلاوى " يدير لقاء بيراميدز و إنبى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح حكام مباريات الغد في الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

مباراة الاهلى و سموحة

يدير المباراة محمود البنا حكم ساحة و يعاونة كل من محمود أبو الرجال و يوسف البساطى و عمرو رمضان حكم رابع و على تقنية الفار عمرو الشناوى و محمد محمود لطفى .

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مباراة بيراميدز و إنبى

يدير المباراة حمادة القلاوى حكم ساحة و يعاونة كل من محمود عبد السميع و إيهاب فخرى و محمود رشدى حكم رابع و على تقنية الفار السيد شعبان و هيثم الشريف .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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