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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الأهلى و سموحة فى الدورى..و" القلاوى " يدير لقاء بيراميدز و إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح حكام مباريات الغد في الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .مباراة الاهلى و سموحة
يدير المباراة محمود البنا حكم ساحة و يعاونة كل من محمود أبو الرجال و يوسف البساطى و عمرو رمضان حكم رابع و على تقنية الفار عمرو الشناوى و محمد محمود لطفى .
مباراة بيراميدز و إنبى
يدير المباراة حمادة القلاوى حكم ساحة و يعاونة كل من محمود عبد السميع و إيهاب فخرى و محمود رشدى حكم رابع و على تقنية الفار السيد شعبان و هيثم الشريف .