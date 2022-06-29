شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: لن أتراجع عن الاعتزال ولدى عدة عروض أفاضل بينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إيهاب لاعب رفع الأثقال الأولمبى بعد اعتزاله المصارعة، هذا قرار نهائي، ولم يضغط على أحد، ولكن الرياضة ليست عمل دائم، ولكن أن نحصل على الميداليات، وبما أنه لن استطيع الحصول على الميداليات، فلابد أن أترك مكانى لشخص آخر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى: أنا أراه اختبار من الله، والميزان تم تعديله أكثر من مرة، وساعات كان بيتغير لصالحى، لكن دلوقتى بيتغير ليس لصالحى، والنتيجة لن تكون مرضية لى على الإطلاق، وأنا حصلت على ميداليات في كل البطولات التي دخلتها.

وتابع: أنا شاركت في 6 بطولات دولية، وحصلت على ميداليات، وأنا سأواصل حلمى ولدى أكثر من عرض أفاضل بينها، وإن شاء الله سيكون كل الخير.