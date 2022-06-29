شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: القيصر يطمئن الجماهير على باهر المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الاسماعيلي عبر تويتر علي نشر صورة تجمع حسني عبد ربه مدير الكرة بالفريق وباهر المحمدى كابتن الفريق بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها معلقة :" القيصر يطمأن الجماهير ..المحمدى بخير"

وحرص حسني عبد ربه علي زيارة باهر المحمدى في المستشفى واطمأن علي الوضع الصحي للاعب الذي غادر المستشفى في طريقه للعودة مع زملاءه لمدينة الإسماعيلية.

وخضع باهر المحمدى كابتن النادي الاسماعيلي في الوقت الحالي لأشعة مقطعية علي المخ اثر سقوطه في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل السلبي

وخضع المحمدى بإحدى مستشفيات مدينة المحلة لفحوص طبية دقيقة برفقة مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي للأسماعيلي.