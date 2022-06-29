شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الثلاثاء لبعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. 3 ميداليات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات اليوم الثلاثاء من دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران من 25 يونيو الجارى إلى 5 يوليو المقبل، حصول البعثة المصرية على 3 ميداليات جديدة ليرتفع رصيد مصر لـ15 ميدالية.

وحقق يحيى حافظ لاعب منتخب مصر للمصارعة الميدالية الفضية، بعدما خسر أمام منافسه بطل ألبانيا في المباراة النهائية ليحصد الميدالية الفضية، في وزن 65 كجم مصارعة حرة.

وحصد المصارع المصري عمرو رضا ذهبية جديدة بعد الفوز على منافسه التركي في ميدان 74 كجم مصارعة حرة بنتيجة ١٢-١ ليحصد الذهبية.

وحقق يوسف حميدة الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 125 كجم مصارعة رومانية بعد الفوز على بطل اليونان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبذلك يرتفع رصيد مصر من الميداليات لـ15 ميدالية بواقع 4 ذهب و5 فضية و6 برونز.

تأهلت ضحى هـانـي لاعب منتخب الريشة الطائرة إلى دور الثمانية بعد التغلب في الدور الأول على بـطـلـة قـبـرص بنتيجة 2-1، وتخوض ضحى هاني مباراة دور الثمانية غدا أمام لاعبة صربيا.

نجح عمر عصر فى الفوز على بطل تونس ٤-٠ ويتأهل لدور المجموعات الثاني بعدما فاز في المباراة الأولى على بطل إسبانيا ٤-١، بينما حقق أحمد صالح الفوز على بطل صربيا ٤-٠ ويتأهل لدور المجموعات الثاني، بعدما فاز على بطل تركيا ٤-٣ في المباراة الأولى.

وفازت هنا جودة على بطلة تونس وتتأهل للدور ربع النهائي بعدما فازت في المباراة الأولى على بطلة سلوفينيا ٤-, فيما حققت دينا مشرف الفوز على بطلة تركيا ٤-٢ وتنتظر نتيجة اللاعبة التركية في المباراة الأخيرة لحسم موقفها من التأهل لربع النهائي بعد خسارتها للقاء الأول في المجموعات أمام بطلة اليونان ٤-١.

حقق المنتخب الأول لكرة اليد الفوز على صربيا بنتيجة 35 - 28 في ثاني مباريات المنتخب ضمن المجموعة الأولى لدورة ألعاب البحر المتوسط المقام بمدينة وهران بالجزائر.

كان منتخب مصر لكرة اليد قد فاز في أول مباراة أمس على منتخب إيطاليا بنتيجة 38 – 35، ويخوض المنتخب المباراة الثالثة يوم الخميس أمام منتخب تونس في العاشرة صباحا بتوقيت الجزائر.

وأهدى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، درع اللجنة الأولمبية المصرية لعلي زين لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد بعد حصولة على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع برشلونة الإسباني.

واستقبل هشام حطب والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران بالجزائر نجم منتخب مصر لكرة اليد علي زين في مطار أحمد بن بلة بمدينة وهران وتم تقديم درع اللجنة الأولمبية له وتكريمه على حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع فريق برشلونة الإسباني .

حيث وصل اللاعب اليوم لينضم للمنتخب ويشارك في المباريات بداية من يوم الخميس بعد حصوله على راحة من الجهاز الفني للمنتخب تواجد خلالها في القاهرة ثم انضم اليوم للفريق في مدينة وهران.

تأهلت الملاكمة المصرية يمنى عياد إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على منافستها الإسبانية في ربع نهائي الملاكمة لوزن ٥٤ كجم لتتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وخسر عبد الرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة، مباراة دور الثمانية لوزن 81 كجم أمام بطل مونتينجرو بنتيجة 3-0.

حقق منتخب الكرة الطائرة للسيدات الفوز على منتخب تونس بنتيجة 3-1 في ختام مباريات المجموعة الثانية لدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران بالجزائر.

وبهذا الفوز تأهل منتخب الكرة الطائرة للسيدات لدور الثمانية كثاني المجموعة بعد الفوز على مقدونيا بنتيجة 3-1 والخسارة من اليونان 3-0.

خسرت فرح حسين لاعبة منتخب المصارعة النسائية فى المباراة الأولى لها أمام منافستها التركية بنتيجة 10/0، كما خسرت فى المباراة الثانية امام بطلة فرنسا بنتيجة 4/2 وفى المباراة الثالثة 2/0 من لاعبة الجزائر، وتلقت ندى محمد خسارة من لاعبة تونس 3/1 ، بينما خسر محمود بدوى 11/0أمام منافسه الفرنسى.