شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: علي زين بطل منتخب مصر لكرة اليد سفير رياضة وقوى ناعمة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعليقا على تصريح علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، "حسيت بشئ من التجاهل في المطار"، :"علي من حقه يقول ده، ونقول له، أنت سفير رياضة، وقوى ناعمة بالنسبة لنا، ووجوده مثله مثل صلاح، وأنت في أكبر أندية أوروبا والعالم، وكسبت بطولة أوروبا، وطلعت بعلم مصر".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني: "أنا كنت في الجزائر، ومكناش عارفين، كان هناك عدم تنسيق بالشكل الكافي، فلم نعرف أنه قادم أم ذاهب إلى الجزائر، وه دخل في المطار، زي ما اتكرر مع محمد صلاح، جه سريع ونزل، لازم الناس دي نديها حقها، ولو كان فيه تأثير بنقول أحنا أسفين، وقيمته وأخلاقه كبيرة جدا، واحنا النهاردة كرمناه بما ينبغي".

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الشباب المصري موجود في أكبر الأندية، وأكبر فترة بها احتراف لاعبين في الخارج، ولا بد أن نبين هذا الجزء الإيجابي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الحالة العامة للرياضة المصرية، بها مشروعات قومية، لافتا إلى أننا نظمنا 158 بطولة دولية داخل مصر، وأكد أن مصر تمتلك أكبر بنية رياضية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.