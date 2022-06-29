شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتوقع أكثر من 30 ميدالية بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور الباسل عبد الله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونائب رئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إن الأبطال المصريين المشاركين في البطولة المقامة حاليا بالجزائر يسيرون بشكل متميز، حيث تم تحقيق 4 ميداليات ذهب، و5 فضة، و5 برونز حتى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن البعثة المصرية تستهدف تحقيق 30 ميدالية من مشاركة الأبطال المصريين المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط، وهناك توقعات بتحقيق أكثر من ذلك.

وتابع الدكتور الباسل عبد الله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط: "ربنا يسهل ونحافظ على الترتيب بتاعنا، لأن الدول الأوروبية زي إيطاليا وفرنسا لسه ما دخلوش بقوتهم، وإن شاء الله ربنا يسهل ونحافظ على ترتيبنا ونتقدم فيه".