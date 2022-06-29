شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. شادى يقلص الفارق لسيراميكا أمام الزمالك ويعدل النتيجة لـ 3 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا التي تجمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأصبحت النتيجة 3 / 1 للزمالك، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدف سيراميكا شادى حسين.

أحداث الشوط الثانى

دخل سيراميكا الشوط الثانى باحثًا عن هدف تقليص الفارق، بعدما دخل صالح جمعة أرض الملعب، وفى الدقيقة 48 سدد محمد إبراهيم كرة فى طريقها لشباك الزمالك بعدما مرت من محمد عواد، إلا إن محمد طارق نجح فى انقاذ المرمى.

واستمر ضغط سيراميكا فى محاولات لتسجيل هدف تقليص الفارق، وفى الدقيقة 58 نجح أحمد سيد زيزو فى تسجيل الهدف الثالث للزمالك بعد تمريرة سحرية من المغربى أشرف بن شرقى.

وفى الدقيقة 60 خرج سيف الدين الجزيرى، ودخل محمود شيكابالا، وفى الدقيقة 65 نجح حسام عبد المجيد من التصدى لكرة لفريق سيراميكا من على خط المرمى.

وفى الدقيقة 66 نجح شادى حسين فى اختراق دفاع الزمالك وسجل الهدف الأول لسيراميكا، ثم خرج سيد نيمار ومحمد أشرف روقا، ودخل سيف فاروق جعفر ومحمد أوناجم.

أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة ضغط الزمالك على دفاع سيراميكا، وحاول تهديد مرماهم بأكثر من هجمة، وفى الدقيقة 14 كاد شادى حسين أن يباغت دفاع الفريق الأبيض ويسجل هدف التقدم لفريقه، وتدخلت تقنية الفار بعدما وُجد شك فى ركلة جزاء لصالح سيراميكا، إلا إن إبراهيم نور الدين أشار بعدم وجود مخالفة على محمد عواد أو محمود الونش.

بعدها كثف فريق سيراميكا الضغط إلا إن الكرة انحصرت فى منطقة وسط الملعب، وفى الدقيقة 26 كاد أحمد سيد زيزو تسجيل هدف التقدم للفارس الأبيض بعد كرة عرضية متقنة من عبد الله جمعة.

وفى الدقيقة 27 سجل إمام عاشور هدف التقدم من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وبعدها حاول لاعبو سيراميكا ادراك هدف التعادل، وسط استبسال من دفاع الأبيض.

ومع الدقيقة 31 كاد أشرف بن شرقى تسجيل هدف الزمالك الثانى، وفى الدقيقة 3 أهدر سيراميكا هدف التعادل، ثم أهدر أحمد محسن فرصة أخرى لسيراميكا، وفى الدقيقة 38 سجل سيف الجزيرى الهدف الثانى للزمالك، بعدما سدد إمام عاشور الكرة تصدى لها الحارس عامر عامر لترتد لسيف الجزيرى ويسجل منها الهدف الثانى.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد، خط الوسط: عبد الله جمعة – سيد عبد الله"نيمار" – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد حسام "بيسو" وإسلام جابر و محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- كوامي بونسو - مصطفى ميسي، خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعة - وينفول كوبينا - محمد توني - إيفانز منساه - مروان عثمان - حمزة مجدي.

ويحتل الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، وفى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.