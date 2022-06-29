شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: فيريرا أكثر المستفيدين من القمة وحل أزمة غيابات الزمالك بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن البرتغالى فيريرا مدرب الزمالك هو أكثر المستفيدين من مباراة القمة أمام الاهلى واستطاع حل غيابات الفريق بمنح الناشئين الثقة والفرصة.

وقال أيمن يونس فى تصريحات للاستوديو التحليلى للمباراة فى قناة أون تايم سبورتس: "فيريرا أكثر المستفيدين من مباراة الأهلى، لأنه اكتشف العديد من الأسماء المميزة التى نجحت فى حل أزمة الغيابات التى يعانى منه الفريق ومنح الناشئين فرصة ذهبية والثقة لتقديم أنفسهم زي يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وسيد عبد الله".

وأضاف أيمن يونس: "الزمالك يعانى حاليا من 10 غيابات، ولكن فيريرا دائما عنده حلول تكتيكة داخل المباراة، ولكن الزمالك بيدخل المباراة متأخر وبيحل المشاكل فى الشوط الثانى.

ويلتقى فريق الزمالك مع سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

التقى الزمالك وسيراميكا في 4 مواجهات سابقة قبل صدام الليلة بواقع ثلاثة لقاءات في الدوري بجانب مواجهة بكأس رابطة الأندية، وحقق الفارس الأبيض الفوز فيهم جميعاً وسجل ثمانية أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك وسيراميكا بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد بينما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت مباريات الزمالك وسيراميكا احتساب ثلاثة ركلات جزاء وسددت الثلاثة بنجاح .