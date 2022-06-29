شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل فى ضيافة الخليج 365 بعد إنجاز العظماء الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار مصطفى عسل، لاعب إسكواش الأهلي، الخليج 365 بعدما توج مؤخرًا ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش، للمرة الثانية على التوالى، بعد الفوز على نظيره النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًّا، وحرص أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 وقيادات التحرير يوسف أيوب وأحمد يعقوب وعمر الأيوبى على استقبال مصطفى عسل داخل صالة تحرير الجريدة.



مصطفى عسل وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 وقيادات التحرير

ونجح مصطفى عسل، اللاعب الواعد فى رياضة الاسكواش، يوما بعد يوم فى إثبات أنه لاعب يمتلك قدرات حماسية وفنية خاصة داخل الملعب الزجاجى، فى ظل سيطرته على البطولات وتألقه أمام الكبار فى اللعبة، ويمتلك عسل لاعب شعبية كبيرة بين الجماهير التى تحرص على حضور مبارياته لتشجيعه.

عائلة عسل تلعب دورا كبيرا فى دعمه ومؤازرته، ويحرص والده دائما على حضور مبارياته وتوجيهه من خارج الملعب الزجاجى بصحبة والدته التى اقتحمت الملعب لاحتضانه بعد الفوز بلقب العظماء الثمانية فى مشهد خطف أنظار محبى وعشاق رياضة الاسكواش.



مصطفى عسل مع يوسف أيوب

وتوج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التى استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجارى وحتى 26 من نفس الشهر، فى ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 200 ألف دولار بالفوز على عمالقة اللعبة أمثال على فرج وبول كول.



مصطفى عسل فى الخليج 365



مصطفى عسل

وفاز مصطفى عسل فى المباراة النهائية على منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-8, 11-7 . كما نجح هذا الموسم مصطفى عسل فى حصد لقب بطولة الجونة بالفوز على بول كول أيضا.

ويعد مصطفى عسل، نجم الاسكواش، الذى يلعب فى النادى الأهلى، مستقبل اللعبة فى مصر لاستكمال أسطورة المصريين والهيمنة العالمية فى اللعبة.



مصطفى عسل مع الزميلة ندى مجاهد فى تليفزيون السابع