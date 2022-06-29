شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حميدة يتوج ببرونزية المصارعة الرومانية وزن 125 كجم بألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق يوسف حميدة الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 125 كجم مصارعة رومانية في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على بطل اليونان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وبذلك يرتفع رصيد مصر من الميداليات لـ15 ميدالية بواقع 4 ذهب و5 فضية و6 برونز.

وتخوض غدا سمر حمزة، مباراة الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 76 كجم مصارعة حرة أمام لاعبة إسبانيا، فى منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران بالجزائر.

وكانت سمر حمزة خسرت مواجهة دور الثمانية أمام لاعبة تركيا التي تأهلت للنهائي وبالتالي تخوض سمر حمزة دور الترضية على الميدالية البرونزية، فى الوقت التى تنافس شيماء محمد على الميدالية البرونزية فى المصارعه الحرة بعد خسارة نصف النهائى أمام لاعبة تركيا.

وودع عبد الرحمن عرابى بطل مصر فى الملاكمة بعدما خسر فى ربع نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط فى الملاكمة من بطل مونتينجرو 3/0.

ونجح كريم مأمون لاعب التنس المصرى فى الفوز على لاعب تركيا بمجوعتين نظيفتين ٦/٤ و ٦/٤ ليتأهل إلى ربع نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط.

كما ودعت نور يسرى لاعبة الريشة الطائرة، منافسات البحر المتوسط من دور ال ١٦ بعد الهزيمة من لاعبة قبرص بنتيجة ٢/١.