شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة لـ باهر المحمدى: سلامات ونتمنى لك العودة سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة عبر موقع التواصل فيس بوك رسالة إلى باهر المحمدى مدافع فريق الإسماعيلى جاءت كالتالى: "سلامات باهر المحمدي ونتمنى لك العودة سريعا".

وحرص حسني عبد ربه على زيارة باهر المحمدى في المستشفى واطمأن على الوضع الصحي للاعب الذي غادر المستشفى في طريقه للعودة مع زملائه لمدينة الإسماعيلية.

وخضع باهر المحمدى كابتن النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي لأشعة مقطعية علي المخ إثر سقوطه في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخضع المحمدى بأحد مستشفيات مدينة المحلة لفحوص طبية دقيقة برفقة مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي.