شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة لا تفيد .. التعادل السلبى يحسم مباراة غزل المحلة و الاسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مباراة غزل المحلة و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وبهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

وشهدت أحداث اللقاء سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت محاولات فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى و مصطفى العش بينما جاءت هجمات فريق الاسماعيلى عن طريق كل من أحمد مصطفى و محمد الشامى و أحمد مدبولى .

وتعرض باهر المحمدى لاعب فريق الاسماعيلى للاغماء في اللقاء و التي على أثرها تم نقلة الى المستشفى لتلقى العلاج و الخضوع الى بعض الفحوصات الطبية .

وضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كل من :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان

في خط الدفاع .. مصطفى العش ، محمد بازوكا ، خالد سامى ، هانى عادل .

في خط الوسط .. حميد ماو ، باولن فوافى ، أحمد الندرى ، خالد الاخميمى .

في الهجوم .. عبده يحيى ، مالك توريه .

بينما جاء تشكيل الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل كل من :

في حارس مرمى .. عمر رضوان .

في ‏خط الدفاع .. محمد دسوقي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي .

‏في خط الوسط .. عمر الوحش ومحمد بيومي وأحمد مصطفى وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي.

‏في خط الهجوم .. محمد الشامي .