شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة الزمالك يضغط وسيراميكا يهدر فرصة التقدم والفار يتدخل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا التي تجمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مع بداية المباراة ضغط الزمالك على دفاع سيراميكا، وحاول تهديد مرماهم بأكثر من هجمة، وفى الدقيقة 14 كاد شادى حسين أن يباغت دفاع الفريق الأبيض ويسجل هدف التقدم لفريقه، وتدخلت تقنية الفار بعدما وُجد شك فى ركلة جزاء لصالح سيراميكا، إلا إن إبراهيم نور الدين أشار بعدم وجود مخالفة على محمد عواد أو محمود الونش.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد، خط الوسط: عبد الله جمعة – سيد عبد الله"نيمار" – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد حسام "بيسو" وإسلام جابر و محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- كوامي بونسو - مصطفى ميسي، خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعة - وينفول كوبينا - محمد توني - إيفانز منساه - مروان عثمان - حمزة مجدي.

ويحتل الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، وفى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.







































































































