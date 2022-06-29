شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد وراء استبعاد شريف إكرامى من مواجهة إنبى.. والشناوى يتولى المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز لحالة من الإجهاد قبل مواجهة إنبى المقرر لها في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات الجولة 23 من الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، منح إكرامى راحة من مواجهة إنبى، خوفًا من تفاقم حالة الإجهاد التي يعانى منها، لاسيما ونإن شريف تعرض للإصابة فى الركبة فى المران الأخير قبل مواجهة الأهلى الماضية في مسابقة كأس مصر، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفيبن لهدف، إلا إن اللاعب تحامل على نفسه وقرر المشاركة رغم الإصابة.

ومنح الجهاز الفنى لبيراميدز شريف إكرامى راحة من مواجهة إنبى، على أن يتم الاعتماد على أحمد الشناوى لتصبح المباراة الرسمية الأولى له بعد العودة من إصابة الرباط الصليبى، وتمنى شريف إكرامى التوفيق للحارس فى مباراة الغد.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمد الجباس - فخر الدين بن يوسف.

وشهدت القائمة استبعاد شريف إكرامى من المباراة، كما عاد مهدى سليمان ومحمد حمدى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبل 15 هدفا.