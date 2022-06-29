شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أشرف بن شرقى مختلف عن لاعبى الدورى.. وهؤلاء الأقرب لتعويضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريد ومختلف عن جميع اللاعبين فى الدورى المصرى، ولا يوجد لاعب فى مصر يملك مواصفاته فى الوقت الحالى.

وقال حازم إمام فى تصريحات للاستوديو التحليلى للمباراة فى قناة أون تايم سبورتس: " أشرف بن شرقى مختلف عن كل اللاعبين فى الدورى المصرى، ومفيش زيه فى مصر، ومحدش يتوقع هو هيعمل إيه بيصنع ويسجل، وكل سنة بيتطور يوم عن يوم، وعنده مرونة كبيرة تكتيكية، ولحد آخر لحظة مع الزمالك عمرنا ما شفناله مشكلة وملتزم جدا".

وأضاف حازم إمام: "إبراهيم عادل ورمضان صبحى وأحمد رفعت هم أفضل البدائل لأشرف بن شرقى ولكن بطرق مختلفة، والأهلى معندوش حد بمواصفات بن شرقى, ولكنه عنده أجنحة بمواصفات أخرى".

وتابع: "الزمالك عنده مشكلة كبيرة وهى كثر الإصابات التى تضرب الفريق، يعنى النهاردة عنده 10 غيابات وفيه لاعبين بيتصابوا على طول زى منثلا حازم إمام يخرج من إصابة يقع فى إصابة تانية، ولازم اللاعب يشوف سبب المشكلة أكيد هناك تقصير فى شيء معين زى النوم والأكل والتدريبات”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد

خط الوسط: عبد الله جمعة – سيد عبد الله"نيمار" – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و محمد حسام "بيسو" وإسلام جابر و محمود عبدالرازق "شيكابالا" و أيمن حفني ويوسف أسامة نبيه و سيف جعفر و محمد أوناجم و عمر السعيد.