شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. إبراهيم نور الدين يشهر البطاقة الصفراء للحارس عامر عامر عقب انتهاء الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك و سيراميكا باشهار الكرت الأصفر للحارس عامر عامر عقب أنتهاء الشوط الأول بين الفريقين و خلال التوجه الى غرف الملابس وذلك عقب الحديث معه و الاعتراض على بعض القرارات .

وجاءت الاحداث عقب أعتراض محمد إبراهيم صانع العاب فريق سيراميكا عن بعض القرارات و الحديث مع الحكم ليتدخل عامر عامر ثم يقوم بمنحة البطاقة الصفراء و قام هانى العجيزى مدرب الفريق للتهدئة قبل الدخول الى غرف خلع الملابس .

و انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا التي تجمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الزمالك بهدفين سجلهما إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى.

مع بداية المباراة ضغط الزمالك على دفاع سيراميكا، وحاول تهديد مرماهم بأكثر من هجمة، وفى الدقيقة 14 كاد شادى حسين أن يباغت دفاع الفريق الأبيض ويسجل هدف التقدم لفريقه، وتدخلت تقنية الفار بعدما وُجد شك فى ركلة جزاء لصالح سيراميكا، إلا إن إبراهيم نور الدين أشار بعدم وجود مخالفة على محمد عواد أو محمود الونش.