شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه فى إصابة باهر المحمدى بارتجاج فى المخ خلال مباراة المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع باهر المحمدى كابتن النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي لأشعة مقطعية علي المخ بعد الاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ، إثر سقوطه في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل السلبي .

ويخضع المحمدى حاليا بإحدى مستشفيات مدينة المحلة لفحوص طبية دقيقة برفقة مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي.

وتعادل الإسماعيلى خارج ملعبه أمام غزل المحلة سلبيا ليرفع رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب ومازال فى منطقة الخطر ، بينما رفع المحلة رصيده إلى 26 نقطة فى المركز العاشر .