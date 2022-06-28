الامارات | ميدو يكشف سبب عدم تألق شيكابالا ومحمود الخطيب مع منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف سبب عدم تألق شيكابالا ومحمود الخطيب مع منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، عن علاقته مع المدرب السابق لمنتخب الفراعنة حسن شحاته، والفارق بين مستوى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ومستوى لاعب الزمالك محمود عبدالرازاق شيكابالا.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بقناة المحور: "محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري الحالي، كان غير محظوظ عندما كان لاعبا بسبب تواجده في جيل غير منظم بالكرة المصرية".

وأضاف: "شيكابالا كان غير محظوظ أيضا عندما كان في أفضل وقت بمسيرته، ولكن كان غير محظوظ بوجود حسن شحاتة (على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر بين العامين 2004 و2011)، الذي كان لا يحب شيكابالا".

وأردف ميدو: "حسن شحاتة مكانش بيحب أي لاعب شخصيته تكون طاغية على الفريق، وشيكابالا كانت شخصيته طاغية".

وختم: "حسن شحاتة لم يكن يحبني أنا أيضا كلاعب عشان أنا شخصيتي قوية كلاعب، وكنت بمنح تعليمات للاعبين".

يذكر أن حسن شحاتة هو المدرب التاريخي لمنتخب مصر، حيث قاد "الفراعنة" للتتويج 3 مرات متتالية بلقب كأس أمم إفريقيا في الأعوام 2006، 2008 و2010.

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