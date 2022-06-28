الامارات | منح الترخيص المحلي إلى 14 نادياً في دوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن منح الترخيص المحلي إلى 14 نادياً في دوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإمارتية في رابطة المحترفين الإماراتية، منح الترخيص المحلي لدورة 2022-2023 لـ 14 شركة كرة قدم بعد اجتيازها المعايير المطلوبة بعد الإطلاع على التقارير الخاصة بنظام التراخيص لكل منها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري، اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عمر الحاي الميدور، وحضور كل من: ، أحمد المهيري، بركان الخليفة، يوسف عزير ود.محمد حسن أعضاء اللجنة.

وتضم قائمة شركات كرة القدم الحاصلة على التراخيص 14 شركة، وهي: شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، شركة الوحدة لكرة القدم، شركة العين لكرة القدم، شركة عجمان لكرة القدم، شركة النصر لكرة القدم، شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، شركة الوصل لكرة القدم، شركة الشارقة لكرة القدم، شركة بني ياس لكرة القدم، شركة خورفكان لكرة القدم، شركة الجزيرة لكرة القدم، شركة الظفرة لكرة القدم، شركة الإمارات لكرة القدم، وشركة العروبة لكرة القدم.

وتعتبر دورة التراخيص هي النسخة رقم 11 منذ تطبيقه في الدوري الإماراتي، حيث يعد نظام التراخيص المحلي الذي تنهجه رابطة المحترفين الإماراتية من أفضل الأنظمة والأعلى جودة على مستوى القارة بحسب تقييم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما أن الإمارات من أوائل الدول التي اعتمدت الترخيص المحلي في القارة.

يذكر أن لجنة التراخيص الابتدائية هي لجنة مستقلة تمنح التراخيص بشكل مستقل بعيد عن أي جهة رياضية في الدولة بما يضمن الشفافية والحوكمة في الإجراءات.



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