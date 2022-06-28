برشلونة يقطع الطريق على تشيلسي بعرض جديد للمهاجم ديمبلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في إنجلترا أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يسعى إلى ضم المهاجمين البارزين عثمان ديمبلي ورحيم ستيرلينج، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ديمبلي الفائز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم سيكون في مقدوره الانضمام إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر، لانتهاء عقده مع ناديه برشلونة الإسباني.

في المقابل، يرتبط ستيرلينج مع بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بعقد يستمر حتى 2023، وتردد أن صفقة انتقاله إلى تشيلسي ستتكلف 60 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن تشيلسي في حاجة إلى تعزيز خط هجومه نظرا لاحتمال انتقال لاعبه روميلو لوكاكو إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت هناك في الفترة الأخيرة تقارير أفادت بأن الرئيس الجديد لتشيلسي تود بويلي أجرى محادثات مع خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويعتقد أن الجانبين التقيا معا في البرتغال في الأسبوع الماضي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «ذا أتلانتيك» البريطانية.

ولا يزال من غير المحسوم بعد ما إذا كان الجانبان تحدثا بشكل محدد عن مستقبل رونالدو نجم الهجوم المخضرم (37 عاما) أو حول احتمال رحيله عن مانشستر يونايتد.

يشار إلى أنه بعد شراء كونسرتيوم بقيادة بويلي لنادي تشيلسي، تم تعيين رجل الأعمال على الفور رئيسا تنفيذيا للنادي كما أنه سيتولى دور المدير الرياضي بشكل موقت.

وكان تشيلسي منع لفترة من إبرام صفقات انتقال للاعبين أو إجراء مفاوضات تجديد بسبب عقوبات على مالكه السابق الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أن المدير الفني لتشيلسي توماس توخيل كان قد تعاون بشكل جيد مع ديمبلي عندما كان الاثنان معا في نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

إلى ذلك كشف تقرير صحفي، أمس، حقيقة تقديم برشلونة لعرض جديد من أجل إقناع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بتجديد عقده، الذي ينتهي مع نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن برشلونة، قدم عرضا جديدا ونهائيا لديمبلي في اجتماع الأمس بين وكيله موسى سيسوكو ومسؤولي النادي، وتم خفض الراتب السنوي المعروض من 8 إلى 6 ملايين.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لم يقدم برشلونة عرضا نهائيا في اجتماع الأمس بين إدارة برشلونة ووكيل ديمبلي، وسيتخذ عثمان قراره هذا الأسبوع، مضيفا «يستبعد ممثلو ديمبلي تمديد العقد ما لم يتم تقديم عرض محسن، بينما سيستغرق برشلونة بعض الوقت لدراسة الأمر وتحليل إذا كان لديهم فرصة رفع العرض وعدم مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

مسيرة عثمان ديمبلي الكروية:

