شكرا لقرائتكم خبر الألوان السعودية على قميص نيوكاسل الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
النادي الذي نجح بعد انتقال ملكيته في تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي كشف أمس الثلاثاء عن قميصه الثالث والذي جاء بألوان علم السعودية.وجاء القميص الثالث للماكبايس باللونين الأبيض والأخضر، كما ظهر في الصور التي نشرتها حسابات النادي على السوشيال ميديا.
وبدأ نشاط الفريق الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي مبكرا استعدادا للموسم الجديد، حيث تعاقد مع نيك بوبي حارس مرمى بيرنلي مقابل 11.5 مليون يورو وماك تارجت ظهير أيسر أستون فيلا مقابل 17.5 مليون يورو.
وارتبط الفريق بعدد من الأسماء، أبرزها كريستيان إيريكسين ورافينيا، وذلك في إطار سعي النادي لتقديم موسم قوي في البريميرليج 2022-2023.
اللون الأخضر في قميص نيوكاسل ليس جديدا أبدا، إذ سبق أن ظهر في قمصان حراس المرمى خلال المواسم الأخيرة، فيما تواجد في القميص الثالث لموسم 2014-2015، لكنه كان مع الأزرق الغامق «الكحلي»، لذا تعد تلك المرة الأولى التي يتواجد فيها اللون الأخضر بشكل يرمز للسعودية بهذا الوضوح.
نيوكاسل نجح في إنهاء الموسم الأخير من البريميرليج في المركز الـ11 بعدما جمع 49 نقطة من 13 انتصارا و10 تعادلات و14 خسارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الألوان السعودية على قميص نيوكاسل الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.