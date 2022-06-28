الألوان السعودية على قميص نيوكاسل الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ظهرت اللمسات السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي، والذي انتقلت ملكيته لصندوق الاستثمارات السعودي في أكتوبر الماضي مقابل مبلغ قدر بـ305 ملايين جنيه إسترليني.

النادي الذي نجح بعد انتقال ملكيته في تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي كشف أمس الثلاثاء عن قميصه الثالث والذي جاء بألوان علم السعودية.

وجاء القميص الثالث للماكبايس باللونين الأبيض والأخضر، كما ظهر في الصور التي نشرتها حسابات النادي على السوشيال ميديا.

وبدأ نشاط الفريق الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي مبكرا استعدادا للموسم الجديد، حيث تعاقد مع نيك بوبي حارس مرمى بيرنلي مقابل 11.5 مليون يورو وماك تارجت ظهير أيسر أستون فيلا مقابل 17.5 مليون يورو.

وارتبط الفريق بعدد من الأسماء، أبرزها كريستيان إيريكسين ورافينيا، وذلك في إطار سعي النادي لتقديم موسم قوي في البريميرليج 2022-2023.

اللون الأخضر في قميص نيوكاسل ليس جديدا أبدا، إذ سبق أن ظهر في قمصان حراس المرمى خلال المواسم الأخيرة، فيما تواجد في القميص الثالث لموسم 2014-2015، لكنه كان مع الأزرق الغامق «الكحلي»، لذا تعد تلك المرة الأولى التي يتواجد فيها اللون الأخضر بشكل يرمز للسعودية بهذا الوضوح.

نيوكاسل نجح في إنهاء الموسم الأخير من البريميرليج في المركز الـ11 بعدما جمع 49 نقطة من 13 انتصارا و10 تعادلات و14 خسارة.