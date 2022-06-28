شكرا لقرائتكم خبر حلم الاتحاد.. تبخر كدا كدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبخر وتلاشى حلم الاتحاديين المنتظر بتحقيق فريقهم لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخة 2021-2022، بعد اثنى عشر عاما عجافا ظل فيها العميد غائبا عن تحقيق هذا اللقب منذ تحقيقه عام 2008-2009 م، حيث عاشت جماهير العميد خيبة أمل كبيرة عقب فقدان الفريق الاتحادي للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد موسم تصدر فيه الفريق قائمة ترتيب الدوري في 20 جولة، وكان الفارق بينه وبين الهلال؛ المتوج باللقب عدة نقاط، قبل أن يقلص الهلال الفارق النقطي في الأمتار الأخيرة من الدوري ويظفر بلقبه الثالث على التوالي.

خسر النمور لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقبل أشهر، وتحديدا في أغسطس 2021، وصل الاتحاد أيضا لنهائي البطولة العربية للأندية، لكنه خسر اللقب لصالح الصفاقسي التونسي، حيث تشعر أن البطولات تُبدع في تعذيب جمهور العميد.

الاتحاد متعطش للألقاب منذ موسم 2017-2018 وقتما حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فمنذ ذلك الحين لم يعتل منصة تتويج أي بطولة سواء محلية أو قارية.

لماذا فرط الاتحاد باللقب؟







ضعف دكة بدلاء الفريق وغياب البديل الجاهز.



اعتماد المدرب كوزمين على عدد محدود من اللاعبين.



عدم استغلال فترات التوقف التي شهدها الدوري بالشكل السليم.



كثرة الإجازات الممنوحة من الجهاز الفني للاعبين.



التفريط في عدد من نجوم الفريق خلال الموسم الحالي.



افتقار الفريق لمدرب يجيد القراءة الفنية والتوظيف المناسب لمكتسبات الفريق.



فقد الفريق لخدمات قائده المغربي كريم الأحمدي إثر الإصابة.



انشغال الاتحاديين وتأثرهم بقضايا خارج الملعب.



الثقة المفرطة والاستكانة للفارق النقطي مع المطارد الهلال.



عدم التهيئة النفسية المناسبة للاعبين في الأمتار الأخيرة في الدوري.



حالة التوتر الإدارية الدائمة في دكة بدلاء الفريق طوال مشوار الفريق بالدوري.



حصيلة الفريق هذا الموسم: