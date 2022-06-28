شكرا لقرائتكم خبر حلم الاتحاد.. تبخر كدا كدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
خسر النمور لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقبل أشهر، وتحديدا في أغسطس 2021، وصل الاتحاد أيضا لنهائي البطولة العربية للأندية، لكنه خسر اللقب لصالح الصفاقسي التونسي، حيث تشعر أن البطولات تُبدع في تعذيب جمهور العميد.الاتحاد متعطش للألقاب منذ موسم 2017-2018 وقتما حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فمنذ ذلك الحين لم يعتل منصة تتويج أي بطولة سواء محلية أو قارية.
لماذا فرط الاتحاد باللقب؟
- ضعف دكة بدلاء الفريق وغياب البديل الجاهز.
- اعتماد المدرب كوزمين على عدد محدود من اللاعبين.
- عدم استغلال فترات التوقف التي شهدها الدوري بالشكل السليم.
- كثرة الإجازات الممنوحة من الجهاز الفني للاعبين.
- التفريط في عدد من نجوم الفريق خلال الموسم الحالي.
- افتقار الفريق لمدرب يجيد القراءة الفنية والتوظيف المناسب لمكتسبات الفريق.
- فقد الفريق لخدمات قائده المغربي كريم الأحمدي إثر الإصابة.
- انشغال الاتحاديين وتأثرهم بقضايا خارج الملعب.
- الثقة المفرطة والاستكانة للفارق النقطي مع المطارد الهلال.
- عدم التهيئة النفسية المناسبة للاعبين في الأمتار الأخيرة في الدوري.
- حالة التوتر الإدارية الدائمة في دكة بدلاء الفريق طوال مشوار الفريق بالدوري.
حصيلة الفريق هذا الموسم:
- فقدان كأس البطولة العربية.
- الخروج من كأس الملك في الدور نصف النهائي.
- عدم الحصول على الرخصة الآسيوية المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.
- وصيف لقب بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر حلم الاتحاد.. تبخر كدا كدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.