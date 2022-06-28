غارسيا يتمسك بكريستوف في مهمته مع النصر

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ويشكل محلل الفيديو فرنادنو لازوارو عاملا رئيسا لرودي غارسيا في عمل الإحصاءات الرقمية وتحليل الأساليب الفنية لدى المنافسين ومراقبة أداء اللاعبين لوضع الخطط المناسبة والعناصر التي تستطيع التغلب على قوتها، كما يضم الجهاز الفني للنصر أنتوني دا فونسيكا المتخصص في التحضيرات البدنية وتغذية اللاعبين بشكل عام. وسيقوم زميله دميتري فاربوس بمعاونته في التدريبات البدنية الجماعية والفردية.من ناحية ثانية ظهرت أنباء تشير إلى اقتراب النادي من إبرام صفقة التوقيع مع الحارس الكولومبي ديفيد أو سبينا لموسمين قادمين، وفي حال الإعلان الرسمي فسيقوم النادي باستثمار الحارس المصري محمد أبو جبل بعد أن تم التوقيع رسميا معها قبل أشهر وجيزة.
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