شكرا لقرائتكم خبر غارسيا يتمسك بكريستوف في مهمته مع النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصح مدرب النصر الفرنسي الجديد رودي غارسيا عن مساعديه الذين سينخرطون معه في العمل بنادي النصر بعد أن تنتهي ارتباطاتهم مع أنديتهم الحالية بعد أن تم التوقيع معه رسميا في باريس لموسمين قادمين، بعد ما أشارت «مكة» في عددها الصادر الأحد الماضي إلى اتفاق النادي معه بشكل رسمي، وضم الجهاز الفني للنصر مساعدين من عدة تخصصات فنية ويعملون في مهام مختلفة، وأبرزهم كريستوف برودون الذي رافقه في أغلب محطاته التدريبية على مدى أكثر من عقدين من الزمن، حيث إنه يقوم على تحليل قوة وضعف نقاط المنافسين، إلى جانب تنمية وترقية مهارات اللاعبين الصاعدين للفريق الأول ويعد كلود فيشو أحد الأسماء المعاونة لمدرب النصر؛ حيث يعتمد عليه في تنفيذ آلياته التدريبية اليومية ولا سيما في البناءات الدفاعية وتنظيمه بشكل مستمر.

ويشكل محلل الفيديو فرنادنو لازوارو عاملا رئيسا لرودي غارسيا في عمل الإحصاءات الرقمية وتحليل الأساليب الفنية لدى المنافسين ومراقبة أداء اللاعبين لوضع الخطط المناسبة والعناصر التي تستطيع التغلب على قوتها، كما يضم الجهاز الفني للنصر أنتوني دا فونسيكا المتخصص في التحضيرات البدنية وتغذية اللاعبين بشكل عام. وسيقوم زميله دميتري فاربوس بمعاونته في التدريبات البدنية الجماعية والفردية.

من ناحية ثانية ظهرت أنباء تشير إلى اقتراب النادي من إبرام صفقة التوقيع مع الحارس الكولومبي ديفيد أو سبينا لموسمين قادمين، وفي حال الإعلان الرسمي فسيقوم النادي باستثمار الحارس المصري محمد أبو جبل بعد أن تم التوقيع رسميا معها قبل أشهر وجيزة.