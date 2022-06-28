شكرا لقرائتكم خبر الجزائري بدران يرمم دفاعات ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ضمك أمس رسميا عن التعاقد مع الجزائري الدولي عبدالقادر بدران مدافع فريق الترجي التونسي.

وكان بدران قد لعب في صفوف الترجي منذ عام 2019 بعد أن انتقل له من نادي وفاق سطيف الجزائري.

وكشف نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» عن ضم مدافع المنتخب الجزائري لمدة موسمين.

وشارك بدران البالغ من العمر 30 عاما خلال الموسم الحالي مع الترجي في 13 مباراة، وبدأ تمثيل منتخب الجزائر منذ عام 2018.

يذكر أن ضمك قد احتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة خلال موسم 2021-2022، بعد أن قدم أداء كبيرا خلال الدور الأول أشاد به كثير من النقاد والمتابعين.