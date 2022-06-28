الجزائري بدران يرمم دفاعات ضمك

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وكان بدران قد لعب في صفوف الترجي منذ عام 2019 بعد أن انتقل له من نادي وفاق سطيف الجزائري.وكشف نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» عن ضم مدافع المنتخب الجزائري لمدة موسمين.
وشارك بدران البالغ من العمر 30 عاما خلال الموسم الحالي مع الترجي في 13 مباراة، وبدأ تمثيل منتخب الجزائر منذ عام 2018.
يذكر أن ضمك قد احتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة خلال موسم 2021-2022، بعد أن قدم أداء كبيرا خلال الدور الأول أشاد به كثير من النقاد والمتابعين.
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