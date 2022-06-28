مباراة الأبطال تجمع الهلال وألميريا الإسباني

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وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت مبكر أمس «مباراة الأبطال.. قريبا في بريطانيا.. مبروك للزعيم» وذلك مع صورة تكشف عن مباراة بين الهلال وألميريا.وجاءت تغريدة تركي آل الشيخ عقب تتويج الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إثر فوزه على الفيصلي 2 / 1 مساء أمس الأول في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري.
وكان ألميريا قد حقق إنجاز العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني إثر تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.
ويستهل ألميريا مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مدريد حامل لقب الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا، في 14 أغسطس المقبل.
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