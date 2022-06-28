إقالة جارديم نقطة التحول لامتلاك كأس الدوري

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أطلق الحرية للاعبينويحسب للإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل توقيتها في الإقالة وفي إعادة الأرجنتيني رامون دياز لفترة فنية ثانية بعد نجاحه في الفترة الإشرافية الأولى التي أمدت من 2016 - 2018، حيث إنه لم يأت بعصا موسى لإعادة الفريق إلى الواجهة، وببساطة شديدة (حرر) اللاعبين من القيود الفنية والمركزية الميدانية وأطلق(الحرية) للاعبين؛ لأن يظهروا ما لديهم من إمكانات فنية جعلتهم متسيدا القارة الآسيوية بالبطولات والإنجازات التي جعلته في صدارة الفرق الآسيوية بـ 4 بطولات في دوري الأبطال.
ويحسب للمنجز الهلالي الأخير في تحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أنه نجح في تسجيل اللقب للمرة الثالثة على التوالي وبنظامه الحالي في استباقية كروية لم يكررها أي فريق محلي وهو ما مكن الهلال من امتلاك الكأس. كما أن اللقب منحه فرصة اللعب في دوري أبطال آسيا في نسخة 2023 بعد أن كان ضمن المشاركة في النسخة الجديدة كونه بطلا لنسختها الأخيرة.
السياسة الاحترافية
المردود الإداري انعكس على بطولات الفريق فقد نجحت الإدارة الحالية (بعبقريها) فهد بن نافل برسم السياسة الاحترافية والتدريبية للفريق وفي رفع رصيده البطولي فقد أسهمت في سنتها الثالثة من فترتها الحالية وقبل سنة من نهاية دورتها الأولى في تحقيق 75 بطولة بشكل إجمالي على مستوى النادي فقد نجح في جذب 7 بطولات لخزينة النادي (3 بطولات دوري، وبطولتي دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي) بخلاف تحقيق رابع أندية العالم في بطولة أندية العالم.
ويكاد أن يكون الرئيس الهلالي الحالي الرئيس الأبرز الذي نجح في تحقيق 7 بطولات قبل نهاية فترته الرئاسية، ونجاح الرئيس الهلالي الـ 20 في المساهمة في حصد البطولات هو امتداد لنجاحات إدارية سابقة منذ تولي مؤسسه عبدالرحمن بن سعيد رئاسته بعد تأسيسه 1957، كما أن الرؤية الثاقبة من قبل الداعم الأمير الوليد بن طلال في ترشيح فهد بن نافل والزج به في أغلى كرسي في الأندية السعودية تؤكد سلامة التوجه في ترشيح شاب يحمل فكرا إداريا جديدا ومتطورا.
نقاط زرقاء:
- الهلال أول فريق سعودي يجمع بين بطولة الدوري و بطولة السوبر في موسم واحد.
- الهلال أول فريق سعودي يحتفظ بنسخة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
- المدير الفني الأرجنتيني رامون ديار نجح في تحقيق بطولة دوري المحترفين مرتين.
- البيروفي أندرية كارليو أكثر لاعبي الهلال الأجانب تحقيقا للبطولات معه بواقع 8 بطولات.
- قائد الفريق سلمان الفرج اللاعب الوحيد الذي حقق 7 ألقاب في دوري المحترفين.
- عبدالإله المالكي و ميشال دايلغادو و محمد العويس و عبدالرحمن العبيد و سعود عبدالحميد حقققوا أولى بطولاتهم مع الهلال.
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