إقالة جارديم نقطة التحول لامتلاك كأس الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل الـ14 من فبراير الماضي حدثا مفصليا في مسيرة بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالنسبة للهلال، حيث سجلت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل قرارا إداريا جريئا بإقالة البرتغالي ليوناردو جارديم بعد تعثر الفريق في الدوري واتساع الفارق النقطي بينه وبين وصيفه الاتحاد الذي وصل إلى 16 نقطة، ولم يأبه صناع القرار في البيت الأزرق للبطولتين اللتين حققهما جارديم في الموسم الكروي الماضي 2020 ــ 2021 بتحقيقه بطولة دوري أبطال آسيا وكأس السوبر.

أطلق الحرية للاعبين

ويحسب للإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل توقيتها في الإقالة وفي إعادة الأرجنتيني رامون دياز لفترة فنية ثانية بعد نجاحه في الفترة الإشرافية الأولى التي أمدت من 2016 - 2018، حيث إنه لم يأت بعصا موسى لإعادة الفريق إلى الواجهة، وببساطة شديدة (حرر) اللاعبين من القيود الفنية والمركزية الميدانية وأطلق(الحرية) للاعبين؛ لأن يظهروا ما لديهم من إمكانات فنية جعلتهم متسيدا القارة الآسيوية بالبطولات والإنجازات التي جعلته في صدارة الفرق الآسيوية بـ 4 بطولات في دوري الأبطال.

ويحسب للمنجز الهلالي الأخير في تحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أنه نجح في تسجيل اللقب للمرة الثالثة على التوالي وبنظامه الحالي في استباقية كروية لم يكررها أي فريق محلي وهو ما مكن الهلال من امتلاك الكأس. كما أن اللقب منحه فرصة اللعب في دوري أبطال آسيا في نسخة 2023 بعد أن كان ضمن المشاركة في النسخة الجديدة كونه بطلا لنسختها الأخيرة.

السياسة الاحترافية

المردود الإداري انعكس على بطولات الفريق فقد نجحت الإدارة الحالية (بعبقريها) فهد بن نافل برسم السياسة الاحترافية والتدريبية للفريق وفي رفع رصيده البطولي فقد أسهمت في سنتها الثالثة من فترتها الحالية وقبل سنة من نهاية دورتها الأولى في تحقيق 75 بطولة بشكل إجمالي على مستوى النادي فقد نجح في جذب 7 بطولات لخزينة النادي (3 بطولات دوري، وبطولتي دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي) بخلاف تحقيق رابع أندية العالم في بطولة أندية العالم.

ويكاد أن يكون الرئيس الهلالي الحالي الرئيس الأبرز الذي نجح في تحقيق 7 بطولات قبل نهاية فترته الرئاسية، ونجاح الرئيس الهلالي الـ 20 في المساهمة في حصد البطولات هو امتداد لنجاحات إدارية سابقة منذ تولي مؤسسه عبدالرحمن بن سعيد رئاسته بعد تأسيسه 1957، كما أن الرؤية الثاقبة من قبل الداعم الأمير الوليد بن طلال في ترشيح فهد بن نافل والزج به في أغلى كرسي في الأندية السعودية تؤكد سلامة التوجه في ترشيح شاب يحمل فكرا إداريا جديدا ومتطورا.

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