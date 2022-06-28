منتخب رجال اليد يهزم صربيا 35/28 فى بطولة البحر المتوسط بالجزائر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب رجال كرة اليد على نظيره الصربى بنتيجة 35/28 فى ثان مواجهاته بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية .

حقق منتخب رجال كرة اليد الفوز في الجولة الأولى على نظيره إيطاليا بنتيجة 35/38 بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى وهران بالجزائر.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.

أعلن اتحاد كرة اليد، بشكل رسمى، عن الحضور الجماهيرى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر شهر يوليو المقبل، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل، على صالتي مجمع حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

وأكد محمد الألفي مدير البطولة مسبقا، أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اجتماعا مهما، تم خلاله مناقشة ملف التذاكر، وسيكون الحد الأقصى لحضور الجمهور في صالة حسن مصطفى 4500 مشجع، وفي صالة أكتوبر الدولية 2000 مشجع.

وأضاف الألفي، "خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن أسعار التذاكر وآلية الحجز لحضور الجمهور مباريات البطولة".

يشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا - كينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد