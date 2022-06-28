شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة سيراميكا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام المباراة لإبراهيم نور الدين كحكم ساحة، وسيعانه الثنائي سمير جمال وأحمد توفيق، فيما سيكون هشام القاضي حكما رابعا، بينما سيكون وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو، ويساعده عمر فتحي.

وتولي إبراهيم نور الدين إدارة ثلاث مباريات للزمالك فى الموسم الماضى، الأولى أمام طلائع الجيش وفاز بها الأبيض بثلاثية، وأمام الاتحاد السكندرى وفاز بها الأبيض بهدفين والأخيرة أمام المقاولون العرب وتعادل الفريقان 2/2 واحتسب خلالها ركلتى جزاء واحدة للزمالك سجلها أشرف بن شرقى والثانية للمقاولون سجلها محمد سمير.

وفى هذا الموسم، أدار إبراهيم نور الدين ثلاثة مباريات للزمالك الأولى أمام غزل المحلة بالجولة الثامنة للدوري وفاز الفارس الابيض بأربعة أهداف دون رد فى 25 ديسمبر 2021 ، والثانية أمام الجونة وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحتسب نور الدين ركلة جزاء للجونة سجل منها الفريق الساحلى هدفه الوحيد في المباراة ، وفى المباراة الأخيرة فاز الزمالك على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بصافرة نور الدين الذى احتسب ركلة جزاء للدراويش سجل منها باهر المحمدى هدفاً.

وكان عام 2015 هو الأكثر جدلًا لإبراهيم نور الدين مع نادى الزمالك، حيث لم يحتسب نور الدين ثلاث ضربات جزاء للفارس الأبيض أمام كل من مصر المقاصة واتحاد الشرطة والإسماعيلى مما تسبب فى غضب جماهير القلعة البيضاء منه.