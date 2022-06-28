شكرا لقرائتكم خبر عن 5 هزائم للاعبى المصارعة بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت نتائج لاعبى منتخب المصارعة النسائية فى دورة البحر المتوسط، حيث خسرت فرح حسين لاعبة منتخب المصارعة النسائية فى المباراة الأولى لها أمام منافستها التركية بنتيجة 10/0

كما خسرت فى المباراة الثانية امام بطلة فرنسا بنتيجة 4/2 وفى المباراة الثالثة 2/0 من لاعبة الجزائر

وتلقت ندى محمد خسارة من لاعبة تونس 3/1 ، بينما خسر محمود بدوى 11/0امام منافسه الفرنسى.

وتحتل مصر المركز الثالث حتى الان برصيد 12 ميدالية منها 3 ذهبيات و 4 فضيات ، بالإضافة إلى 5 برونزيات

تحققت الذهبيات عن طريق فريال اشرف و يوسف بدوى ، و منتخب سيدات الطاولة ، بينما حقق الفضيات عبد اللطيف منيع بطل المصارعة ، ريم احمد الكاراتيه ، عبدالله ممدوح الكاراتيه، احلام حمدى كاراتيه،

البرونزيات هيثم فهمى بطل المصارعة، و نور الدين حسن، عبد الرحمن عمر أبطال المصارعة ، عمر علاء ،أحمد أيمن لطفي