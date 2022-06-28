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5 هزائم للاعبى المصارعة بالبحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت نتائج لاعبى منتخب المصارعة النسائية فى دورة البحر المتوسط،  حيث خسرت فرح حسين لاعبة منتخب المصارعة النسائية فى المباراة الأولى لها أمام  منافستها التركية بنتيجة  10/0 

 

كما خسرت فى المباراة الثانية امام بطلة فرنسا بنتيجة 4/2 وفى المباراة الثالثة  2/0 من لاعبة الجزائر

 

وتلقت ندى محمد خسارة من لاعبة تونس 3/1 ، بينما خسر محمود بدوى 11/0امام منافسه الفرنسى.

 

 

وتحتل مصر المركز الثالث  حتى الان برصيد 12 ميدالية منها 3 ذهبيات  و 4 فضيات ، بالإضافة إلى 5 برونزيات

 

تحققت الذهبيات عن طريق فريال اشرف و يوسف بدوى ، و منتخب سيدات الطاولة ، بينما حقق الفضيات عبد اللطيف منيع بطل المصارعة ، ريم احمد الكاراتيه ، عبدالله ممدوح الكاراتيه، احلام حمدى كاراتيه،  

 

البرونزيات هيثم فهمى بطل المصارعة،  و نور الدين حسن،  عبد الرحمن عمر أبطال المصارعة ،  عمر علاء ،أحمد أيمن لطفي 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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