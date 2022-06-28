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عمر عصر يفوز بالحولة الأولى لتنس الطاولة فى دورة البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - نجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة رجال فى الفوز على منافسه بطل إسبانيا بنتيجة 4/1 فى المباراة التى جمعت الثنائي فى الجولة الأولى من دورة البحر المتوسط  بالجزائر. 

 

 

وكانت دينا مشرف قد خسرت امام لاعبة اليونان 4/1 بينما فازت هنا جودة على منافستها السلوفينية   وكذلك فوز احمد صالح أيضا .

 

 

من ناحية أخرى حقق لاعبى منتخب الريشة الطائرة نتائج إيجابية بالمنافسات اليوم، حيث فاز احمد صلاح على لاعب اليونان 2/0 فى دور ال 32 من البطولة   ، وتغلب على لاعب البرتغال بدور ال 16 ايضا ليتأهل إلى ربع نهائي المنافسات .

 

 

كما فازت ضحى هانى على لاعبة قبرص قى دور ال 16 من المنافسات على أن تخوض ربع النهائي غدا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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