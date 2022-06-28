شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يكرُم بن شرقى قبل رحيله فى نهاية الموسم،ريكاردو سواريز يبدأ إجراءت فسخ عقده مع فينستي لبدء مهمة تدريب الأهلي .

الزمالك يكرُم بن شرقى قبل رحيله فى نهاية الموسم

قررت إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم للمغربي اشرف بن شرقي وبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، ولن يتم تجديد تعاقدهم وذلك علي خلفية التزامهم مع إدارة النادي حتي آخر وقت من عقودهم، ولما قدموه مع الزمالك علي مدار المواسم التي لعبوا فيها بتي شيرت الزمالك.

ريكاردو سواريز يبدأ إجراءت فسخ عقده مع فينستي لبدء مهمة تدريب الأهلي

يُنهي البرتغالي ريكاردو سواريز علاقته بناديه جيل فيسنتي خلال الساعات المقبلة من أجل الانتقال رسمياً لتدريب النادي الأهلي، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء مسألة التعاقد معه على مدار اليومين الماضيين.

المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع كريم العراقي

كشف عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية، بخصوص وجود مفاوضات من نادي الزمالك لضم كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي في الميركاتو الصيفي المقبل.

اتحاد الكرة يخطر الأندية بشروط مباريات دور الـ16 بكأس مصر.. تعرف عليها

أرسل اتحاد الكرة، شروط بطولة كأس مصر للأندية الـ16 المشاركة في هذا الدور، بعد سحب القرعة مؤخرا بمقر الجبلاية. وجاءت الشروط كالتالى:

على زين يلحق ببعثة الفراعنة فى البحر المتوسط اليوم

يلحق اليوم الثلاثاء على زين نجم المنتخب المحترف فى صفوف برشلونة، والذى سينتقل إلى دينامو بوخارست، بصفوف الفراعنة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر

مدرب المنتخب الجديد..تعثر مفاجئ لـ"سوزا" وبوميل يعود للحسابات والحسم غدا

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها ملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا.

ممر شرفي وعضوية مدى الحياة.. كواليس تكريم المقاولون لمحمد النني .. فيديو