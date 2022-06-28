شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح باب الرحيل أمام 3 أجانب فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئول النادي الأهلي باب الرحيل أمام ثلاثة لاعبين أجانب خلال ميركاتو الصيف المقبل ، وهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمغربي بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني.

ويرى مسئولو الأهلي أنه من الأفضل رحيل الثلاثي الأجنبي السابق لعدم جدوى بقاؤهم مع الفريق في ظل تراجع المستوى وتواضع الأمكانيات الفنية وكثرة الإصابات.

ويُعد ميكيسوتي الذي يتم علاجه حالياً من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة أول لاعب أجنبي تم الإتفاق عل رجيله بعدما ظهر بمستوى متواضع للغاية خلال الفترة التى شارك فيها بالمباريات مع الأهلي قبل أن يتعرض للأصابة قبل مباراة الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري بملعب الأخير في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكانت عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة ، ويحتاج ميكيسوني فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر للعودة للتدريبات الجماعية.

كما أن الوضع ليس أحسن حالاً بالنسبة لـ بيرسي اتاو الذي تعرض هو الأخر لإصابة في العضلة الأمامية مؤخراً ستُبعده عن الملاعب ما يقرب من أربعة أسابيع ، ولم يقدم اللاعب الجنوب أفريقي ما يشفع له للبقاء مع الأهلي.

وبالنسبة للدولي المغربي بدر بانون ،فقد تسبب غيابه فترة طويلة زادت عن الستة أشهر بسبب مُضاعفات كورونا في إتخاذ قرار في النادي بالموافقة على رحيله خاصة إذا تلقى عرضاً مُناسباً وشهدت الأيام الماضية تلقي اللاعب عرضاً مُغرياً من نادي قطر القطري مقابل مليوني و500 ألف دولار.