شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشترط تحسن النتائج والأداء لرفع الخصومات عن اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو النادي المصري، ربط رفع الخصومات التي تم توقيعها على لاعبي المصري في وقت سابق بسبب التمرد على المشاركة في التدريبات، بتحسن نتائج ومستوى الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك بتقييم الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن لمستوى اللاعبين.

وكان النادي المصري قد قرر في وقت سابق، فرض خصومات بنسبة 25% من عقود اللاعبين بعد تمردهم على المشاركة في التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وذلك خلال تولي التونسي معين الشعباني المسؤولية الفنية للمصري.

ويفتقد النادي المصرى خدمات ثنائي الوسط عمرو موسى وإيزي إيميكا، بعد حصول كل منهما على إنذار فى المباراة الماضية أمام مصر المقاصة، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ويغيب عمرو موسى وإيزي إيميكا عن المصري فى مباراة الفريق البورسعيدي المقبلة بالدوري العام أمام فاركو، والمقرر إقامتها يوم 13 يوليو المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعاني النادي المصري من الإصابات التى ضربت الفريق، بعد إصابة مهاجم الفريق أوستين أموتو، والتونسي هيثم العيوني، وانتهاء موسم أحمد مسعود حارس المرمى الذى أجرى 4 عمليات جراحية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصري في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 .