شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بـ"البلازما" لعلاج "مزق" أحمد عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الطبى للأهلى بـ"حقن البلازما" لتجهيز أحمد عبد القادرمهاجم الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الأمامية والتى تعرض لها خلال مباراة القمة بين الاهلى والزمالك ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدورى.

وأثبتت الأشعة التى أجراها أحمد عبد القادر إصابته بمزق فى منشأ ‏العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع.‏

وغاب عبد القادر عن مباراتى الأهلي الأخيرتين أمام غزل النحلة في الدوري وبيراميدز في كأس مصر اللتين إنتهتا بالفوز 2/1 في المباراتين.

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة غداً ، الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز بالأسكندرية ويغيب عبد القادر عن مباراة الغد لعدم تعافيه من الأصابة الأخيرة.