شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية توقف قيد المصري بسبب كاسينجو والنادي يكلف نصر عزام بالاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بالنادي المصري، أن المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادي المصري، بسبب تأخر النادي في دفع مستحقات الكوغولي كازادي كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدي السابق، حيث كان الوداد المغربي قد رفع قضية ضد النادي المصري، بسبب تأخره في دفع مستحقات كاسينجو والتي تتخطى 2 مليون جنية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المصري كلف الخبير القانوني نصر عزام بمتابعة القضية للإستئناف على الحكم، تحت إشراف سمير حلبية رئيس النادي، وعلي الطرابيلي أمين الصندوق.

وكشف عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري،حقيقة الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية، بخصوص وجود مفاوضات من نادي الزمالك لضم كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد عاطف مبروك في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي متمسك بكامل نجوم الفريق لتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة، والمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية، مشيراً إلى أن المصري لم يتلقى أي عروض رسمية لأى لاعب بالفريق.

أضاف نائب رئيس المصري، أن كل اللاعبين في حالة تركيز كاملة داخل معسكر الفريق، بعد حالة الانضباط التي فرضها الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن.

ويعاني النادي المصري من الإصابات التى ضربت الفريق، بعد إصابة مهاجم الفريق أوستين أموتو، والتونسي هيثم العيوني، وانتهاء موسم أحمد مسعود حارس المرمى الذى أجرى 4 عمليات جراحية.

للإستئناف على الحكم، وذلك تحت إشراف على الطرابيلي أمين الصندوق وسمير حلبية رئيس النادي.