شكرا لقرائتكم خبر عن مثبت قدم وراحة 3 أسابيع فترة علاج " حناوى" الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري بتركيب مثبت قدم لفوزي الحناوي لاعب الفريق ومنحه 3 أسابيع راحة سلبية عقب الشرخ الذى اصيب به في مباراة المقاصة قبل الماضية ورغم ذلك حرص اللاعب على التواجد في مقصورة مباراة فاركو امس.

من جانبه قال فوزى الحناوي إن الفوز على فاركو أعاد الهدوء للقلعة الخضراء ويمنح الثقة للاعبين خلال المرحلة المقبلة، موكدا إن اللاعبين رجالة وعلى قدر المسئولية، مؤكدا إن زيارة محمد مصلحي للاعبين قبل المباراة والاجتماع بهم كانت كلمه السر فى تحقيق الفوز، وأوضح المرحلة المقبلة ستشهد أداء مختلف للاعبين عقب الابتعاد عن منطقه الخطر.

ونجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء في الدقيقة 50، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري بإستاد الإسكندرية.