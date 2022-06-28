شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرماية تطير إلى وهران للمشاركة في ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت ظهر اليوم الثلاثاء، بعثة فريق الرماية "تراب"، ضمن البعثة المغادرة من القاهرة إلى الجزائرية للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وتحتضن مدينة وهران الجزائرية منافسات الدورة رقم 19، خلال الفترة من 25 يونيو حزيران الجاري وحتى 5 يوليو تموز المقبل.

وتضم البعثة، أليساندروا نيكوترا، المدير الفني لفريق الرماية المصري، واللاعبين عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر وماجي عشماوي وسحر طلعت.

وأعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن ثقته في البعثة المصرية للرماية على تحقيق إنجازات لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، مشددا على أن المنافسة ستكون شرسة خصوصا مع الرماة الأوروبيين والعرب.

وأكد حسني أن بعثة الرماية تشارك بقوة في الدورة الحالية وهدفها تحقيق ميداليات لمصر وكذلك تدريب اللاعبين وتأهيلهم للمنافسات العالمية المقبلة وكذلك دورة ألعاب باريس 2024.