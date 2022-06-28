شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُكرم علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم اللاعب علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، والحائز علي دوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة الإسباني، والمتنقل حديثًا إلي نادي دينامو بوخارست الروماني، وسط ألف شاب وفتاة، بفعاليات الملتقي الثاني لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى "تصدوا معنا" تحت شعار الشباب بين تنمية الوعي ومواجهة الشائعات.



علي زين (1)



علي زين (2)

بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والمستشار زين الهواري والد اللاعب علي زين، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلامية والكُتاب والنُقاد والمُفكرين والسياسيين ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي سعادته بتكريم نجم المنتخب المصري لكرة اليد وأنه يُعد سفيرًا للرياضة المصرية في المحافل الدولية، وله كل الدعم والتقدير من الدولة المصرية مع كافة الأمنيات بالتوفيق وتحقيق الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وبطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد رقم 25، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 9-19 يوليو المقبل، بمشاركة 14 منتخبا، علي صالتى حسن مصطفى، وصالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "على زين شرفنا، وإنجازه مثل محمد صلاح، فهو محترف والبطولة لها معنى كبير، كان هناك عدم تنسيق من الاتحاد وتواصلت شخصيًا أمس معه، ونسعي جاهدين لتكريم أبناء مصر في مختلف الألعاب الفردية والجماعية الذين يرفعون إسم مصر عاليًا في مختلف البطولات والمحافل الدولية".

وذكر وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تُخطط بشكل علمي لإعداد الأبطال والموهوبين من خلال المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، مضيفًا إلي تحقيق أبطال المشروع ميداليات متنوعة ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 عامًا.

فيما توجه النجم المصري علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد ولاعب فريق دينامو بوخارست الروماني المنتقل إليه حديثًا قادمًا من برشلونة الإسباني، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة علي اهتمامه الكبير بالتكريم وسط الملتقي الشبابي الهائل تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأضاف"زين" أنه يسعي لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع إسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلي الإستعداد بشكل جيد مع المنتخب بدورة البحر المتوسط بالجزائر وكأس الأمم الأفريقية المقرر لها في مصر

وكان زين قد حقق مع برشلونة قبل انتقاله إلي دينامو بوخارست الروماني خماسية تاريخية من خلال الفوز بـ كأس السوبر المحلي وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني وكأس سوبر كتالونيا ودوري أبطال أوروبا.