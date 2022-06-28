شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهة الزمالك وسيراميكا بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

س: ماهو موقف الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري قبل صدام الليلة ؟

ج: يحتل الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، وفى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 24 هدفا.

س: من يدير مباراة الزمالك وسيراميكا تحكيمياً ؟ج: أسندت لجنة الحكام المباراة لإبراهيم نور الدين كحكم ساحة، وسيعانه الثنائي سمير جمال وأحمد توفيق، فيما سيكون هشام القاضي حكما رابعا، بينما سيكون وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو، ويساعده عمر فتحي. س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وسيراميكا ؟ج: التقى الزمالك وسيراميكا في 4 مواجهات سابقة قبل صدام الليلة بواقع ثلاثة لقاءات في الدوري بجانب مواجهة بكأس رابطة الأندية ، وحقق الفارس الأبيض الفوز فيهم جميعاً وسجل ثمانية أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط س: ماذا قدم أحمد سامى مدرب سيراميكا أمام الزمالك ؟ج: 7 مباريات خاضها أحمد سامى المدير الفني لسيراميكا أمام الزمالك تلقى خلالها خمسة هزائم وحقق فوز وحيد وتعادل وحيد س: ماذا طلب فيريرا من نجوم الزمالك في مواجهة سيراميكا ؟ج: عقد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم بضرورة التحلى بروح الفوز والاستمرار في الانتصارات بعد الفوز الأخير الصعب على البنك الأهلى في الجولة الماضية، مؤكدا للاعبين أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة خلال الفترة الماضية نظرا لتشبث كافة الفرق بكل نقطة سواء أهل القمة الباحثين عن الفوز من أجل المنافسة على الدورى، أو اهل المؤخرة الباحثين عن الثلاث نقاط من أجل الهروب من قاع جدول الترتيب. س: ماهو تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا ؟ج: من المتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد طارق ومحمود حمدى الونش وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ، وفى الوسط محمد أشرف روقا وإمام عاشور واحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم و يوسف أوباما وأشرف بن شرقى .