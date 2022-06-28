شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أحمد سامى أمام الزمالك قبل قيادة سيراميكا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

7 مباريات خاضها أحمد سامى المدير الفني لسيراميكا أمام الزمالك تلقى خلالها خمسة هزائم وحقق فوز وحيد وتعادل وحيد، أخر مباراة فاز أحمد سامى مع سموحة على الزمالك 2-0 بالدور الأول للدوري.



احمد سامي

يحاول أحمد سامى المدير الفني لسيراميكا مواصلة عروضه الجيدة امام أبناء ميت عقبة بعدما نجح في تحقيق الفوز عليهم في الدور الأول عندما كان يقود سموحه السكندرى .

ويعد احمد سامى من أفضل المديرين الفنيين المحليين بالدورى خلال المواسم الأخيرة بعدما نجح في قيادة سموحه خلال الموسمين الماضيين لتحقيق العديد من النتائج الجيدة حتى رحيله عن الفريق وتولى القيادة الفنية لسيراميكا .

ويعتمد احمد سامى على بعض عناصر الخبرة في فريق سيراميكا على رأسهم الثنائى الزملكاوى باسم مرسى ومحمد إبراهيم وشادى حسين ، بالإضافة لمحمد تونى وعامر عامر في حراسة المرمى .