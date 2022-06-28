شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يغيبون عن الزمالك امام سيراميكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره سيراميكا في التاسعة والنصف من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، علي استاد القاهرة، في مواجهة هي الأهم للزمالك في الموسم الحالي لضمان الاستمرار في المنافسة علي لقب الدورى في ظل تقارب النقاط بينه وبين الأهلي المنافس التقليدي والذي يتبقي له 3 مباريات مؤجلة.

ويغيب عن قائمة الزمالك أمام سيراميكا عدد كبير من اللاعبين، ما بين إصابات وإيقاف وأسباب فنية وهم :

محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والذي لم يشارك في تدريبات الزمالك منذ عودته من معسكر المنتخب الوطني وكذلك لم يشارك في مباراة القمة.

طارق حامد لاعب الوسط والذي يغيب عن الفريق لأكثر من شهرين بداعي التأهيل في اسبانيا وهو ما رفضته إدارة النادي نظرا لغياب اللاعب عن مباريات مهمة مع فريقه.

محمد عبد الغني مدافع الفريق والذي يعاني من كدمة قوية في الكاحل، حيث شارك بمباراة الأهلي الأخيرة بمسكنات، لتتفاقم الإصابة ويخضع لفحوصات طبية.

محمود علاء مدافع الفريق الذي يعاني من إصابة في الكاحل أثناء تواجده مع المنتخب الوطني، وغاب عن مبارتي الأهلي والبنك الأهلي.

احمد فتوح الظهير الأيسر والذي لا يزال يؤدي برنامج تأهيل عقب تعافيه من فيروس كورونا.

محمد عبد الشافي الظهير الأيسر والذي يعاني من من كدمة قوية في الركبة عقب مشاركته بمباراة الأهلي.

حمزة المثلوثي الظهير الأيمن يعاني من التواء في الكاحل، تسببت في غيابه فترة طويلة عن الملاعب والتدريبات.

حازم إمام الظهير الأيمن والذي يغيب لفترة طويلة بسبب تعرضه لاصابة عضلية في ودية المصرية للاتصالات.

يوسف أوباما مهاجم الفريق والذي تعرض لاصابة امس في المران الرئيسي والتي كانت عبارة عن شد في العضلة الامامية.

رزاق سيسيه المهاجم الايفواري للزمالك والذي خرج تماما من الحسابات الفنية للبرتغالي فيريرا لعدم جاهزيته الفنية والبدنية ومعاناته من زيادة في الوزن.