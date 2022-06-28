هنا جودة تفوز على لاعبة سلوفينيا وتتأهل إلى ثمن نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - فازت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بنتيجة 3/0 على منافستها لاعبة سلوفينيا بمنافسات الفردى سيدات لتتأهل إلى ثمن نهائى فردي السيدات لدورى البحر المتوسط .

كما فاز احمد صالح على منافسه بنتيجة 4/0 بينما خسرت دينا مشرف امام اليونانية ايكاتيريني بنتيجة 2/0

ويخوض عمر عصر منافسات الفردى رجال فى الوقت الحالي بينما تخوض هنا منافسات الجولة الثانية أمام لاعبة تونس بعد قليل .

وكان منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة، قد حقق الميدالية الذهبية لمسابقة الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا فى وهران بالجزائر، بعد الفوز على منتخب إيطاليا 3/ 2.

وكان منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة قد حقق الفوز على صربيا 3/ 1 فى نصف النهائى وعلى سيدات تونس 3/ 0، ليتأهل إلى ربع نهائى، لتبتسم له القرعة وتجنبه مواجهات ربع النهائى ويتأهل مباشرة إلى نصف النهائى، الذى تفوق فيه على صربيا.

واستهل منتخب سيدات التنس مبارياته بالفوز على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، ليكمل مسيرته بالفوز على تونس بنفس النتيجة، ويتأهل متصدرا مجموعته لدور ربع النهائى.

وتضم بعثة المنتخب 6 لاعبين، مقسمين إلى 3 بنات و3 أولاد، وهم كل من: عمر عصر، وأحمد صالح، ومحمد البيلى، على مستوى الأولاد، وعلى مستوى البنات كل من: دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبى.