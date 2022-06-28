شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام سيراميكا قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره سيراميكا في التاسعة والنصف من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، علي استاد القاهرة، في مواجهة هي الأهم للزمالك في الموسم الحالي لضمان الاستمرار في المنافسة علي لقب الدورى في ظل تقارب النقاط بينه وبين الأهلي المنافس التقليدي والذي يتبقي له 3 مباريات مؤجلة.

التشكيل المتوقع للزمالك امام سيراميكا

واستقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام سيراميكا ، ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد– سيد نيمار

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عبد الله جمعة

خط الهجوم: عمر السعيد - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يلتقى الزمالك مع فريق سيراميكا مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساءً.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، وفى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.