شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُكرم بن شرقى قبل رحيله فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم للمغربي اشرف بن شرقي وبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، ولن يتم تجديد تعاقدهم وذلك علي خلفية التزامهم مع إدارة النادي حتي آخر وقت من عقودهم، ولما قدموه مع الزمالك علي مدار المواسم التي لعبوا فيها بتي شيرت الزمالك.

ورفضت إدارة الزمالك في الوقت نفسه دمج اسم الثنائي محمد أبو جبل حارس المرمي وطارق حامد لاعب الوسط، نتيجة تغيبهما عن المباريات وعدم الالتزام بتعاقدهما حتي نهاية الموسم الحالي، وهروبهم من المشاركة في المباريات الأخيرة وخاصة مباراة الأهلي والزمالك.

تقوم إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتفاوض في الوقت الحالي مع المغربي اشرف بن شرقي لاعب الفريق للبقاء حتي نهاية الموسم في نهاية أغسطس المقبل ، وذلك عقب الاتفاق علي عدم تجديد التعاقد بين اللاعب والزمالك ليصبح بن شرقي خارج الزمالك رسميا في الموسم المقبل.

ويرغب بن شرقي في الرحيل يوم 30 يونيو الجاري باعتبار ان عقده ينتهي بنهاية يونيو، الا ان الزمالك يرغب في بقاء اللاعب حتي نهاية الموسم في أغسطس المقبل، وقدمت إدارة الزمالك عرضا علي بن شرقي بمنحه راتب الشهرين الاضافيين مقدما مقابل البقاء، الا ان اللاعب يرفض ويرغب في الرحيل في نهاية يونيو حتي يتمكن من الانضمام لناديه الجديد.

و أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المغربى بن شرقي، لاعب فريقه، كان من المفترض أن يجددد عقده قبل أن يعود مجلس الإدارة الحالي، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، واللجنة السابقة لم توقع مع اللاعب، ومجلس الإدارة اجتمع باللاعب خلال الساعات الماضية واللاعب أكد أنه يرفض الاستمرار في مصر”.

وقال مرتضى منصور، فى فيديو خاص نشره الموقع الرسمى لنادى الزمالك: "بن شرقي يرغب في اللعب في الدوري القطري أو التركي، وسنقوم بتكريمه في حفل قبل رحيله، واللاعب رسميا أخطر النادي برغبته في جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة في حضور المغربي محمد أوناجم".

وأضاف رئيس نادي الزمالك، "إن أشرف بن شرقي لاعب أسعد الزمالك، ولن نقبل يد أي لاعب لتجديد عقده".