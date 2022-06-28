الامارات | "ماي دبي" تجدد رعايتها لنادي شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن "ماي دبي" تجدد رعايتها لنادي شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت شركة "ماي دبي" لمياه الشرب المعبأة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع نادي شباب الأهلي، لتستمر بصفة الراعي الرسمي لمياه الشرب في النادي للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خليفة سليمان، ورئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي الفريق محمد أحمد المري، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي هشام القاسم، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي المهندس وليد علي بن سلمان، والرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي ألكساندر فان تي ريت،

كما حضر المراسم نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية اللواء طلال الشنقيطي وعضو مجلس إدارة قطاع الألعاب المدير التنفيذي ماجد سلطان، ومستشار التسويق بنادي شباب الأهلي عبد اللطيف الصايغ، والمدير الاداري للنادي الدكتور خالد الزاهد.

واعتبر نادي شباب الأهلي توقيع هذه الاتفاقية مع ماي دبي استمراراً للعلاقة القوية التي تجمع النادي بواحدة من الشركات الوطنية الرائدة، التي تسهم في نهضة مدينة دبي، مؤكداً حرص الجانبين على ترسيخ هذه العلاقة وتعزيز التواصل بما يفيد الطرفين ويخدم الصالح العام.

وأشاد نادي شباب الأهلي بالشركة التي حرصت على مواصلة دعمها للقطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق شباب الأهلي على وجه التحديد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي سعيد محمد الطاير عن اعتزازه بتجديد رعاية "ماي دبي" لنادي شباب الأهلي، الذي له سجل حافل بالإنجازات والانتصارات محلياً، وخليجياً وإقليمياً. وقال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نسير في شركة "ماي دبي" المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفق منهجية عمل تسعى لاستشراف المستقبل وتعزيز استراتيجية التميز. ومن خلال شراكتنا مع نادي شباب الأهلي، جددت ماي دبي التزامها بتعزيز ثقافة رياضية ثرية في دبي، مع بروز ماي دبي كعلامة تجارية رائدة في مجال المياه المعبأة في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الطاير: "سنواصل التكاتف مع نادي شباب الأهلي للمساعدة في ترسيخ مكانته كأحد أندية كرة القدم الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تعزيز دور "ماي دبي" كأحد الداعمين الرئيسيين للياقة البدنية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، مع تمنياتنا لنادي شباب الأهلي بالتوفيق في الموسم الرياضي المقبل".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي المهندس وليد علي بن سلمان: "إن تجديد شراكتنا هو شهادة على دعمنا المستمر للأنشطة الرياضية في دبي. يسعدنا أننا حصلنا على فرصة أخرى للشراكة مع شباب الأهلي حتى نتمكن من تعزيز تعاوننا من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية استهلاك كميات كافية من المياه للحفاظ على الصحة العامة، لا سيما بين الرياضيين المحترفين".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news